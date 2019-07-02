Российские полицейские могут получить новые полномочия

Госдума предлагает предоставить сотрудникам МВД право выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости определенных действий или продолжения антиобщественного поведения. В правительстве эту инициативу одобряют.

Документ, содержащий поправки в законодательство о полиции, был подготовлен группой депутатов Госдумы в марте. По словам авторов, данная мера позволит предупреждать правонарушения.

В кабмине согласны с мнением парламентариев. В отзыве на законопроект отмечено, что нововведение «направлено на уточнение правового инструментария профилактической деятельности органов внутренних дел», сообщает «Парламентская газета».