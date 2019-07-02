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Российские полицейские могут получить новые полномочия 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума предлагает предоставить сотрудникам МВД право выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости определенных действий или продолжения антиобщественного поведения. В правительстве эту инициативу одобряют.
Документ, содержащий поправки в законодательство о полиции, был подготовлен группой депутатов Госдумы в марте. По словам авторов, данная мера позволит предупреждать правонарушения.
В кабмине согласны с мнением парламентариев. В отзыве на законопроект отмечено, что нововведение «направлено на уточнение правового инструментария профилактической деятельности органов внутренних дел», сообщает «Парламентская газета».
Ранее News.ru писал, что в Пензенской области полицейскому пришлось применить табельное оружие для задержания местного жителя. Мужчина не остановил автомобиль по требованию сотрудника ДПС, а затем при попытке уйти от погони повредил служебную машину и сбил одного полицейского.
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Общество , Госдума , ГИБДД , МВД , Парламентская газета
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