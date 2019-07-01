Умерла Надежда Чередниченко 

Российская актриса театра и кино Надежда Чередниченко умерла на 92-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
«По информации родных 14 июня 2019 г. на 92 году в США ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Илларионовна Чередниченко», — говорится в сообщении на сайте организации.
Надежда Чередниченко сыграла первую роль в кино в 1946 году в фильме «Первая перчатка». На съемках фильма она познакомилась с актером Иваном Переверзевым, ставшим впоследствии ее мужем. В браке с Переверзевым родился сын Сергей. В 1951 году брак распался, Чередниченко родила дочь от каскадера Александра Микулина, затем вышла замуж за Петра Тодоровского, но через 10 лет снова вернулась к Переверзеву. Второй их брак продлился лишь полтора года.
Последние годы Надежда Чередниченко жила в США.