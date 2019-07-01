Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла Надежда Чередниченко 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская актриса театра и кино Надежда Чередниченко умерла на 92-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
«По информации родных 14 июня 2019 г. на 92 году в США ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Илларионовна Чередниченко», — говорится в сообщении на сайте организации.
Надежда Чередниченко сыграла первую роль в кино в 1946 году в фильме «Первая перчатка». На съемках фильма она познакомилась с актером Иваном Переверзевым, ставшим впоследствии ее мужем. В браке с Переверзевым родился сын Сергей. В 1951 году брак распался, Чередниченко родила дочь от каскадера Александра Микулина, затем вышла замуж за Петра Тодоровского, но через 10 лет снова вернулась к Переверзеву. Второй их брак продлился лишь полтора года.
Последние годы Надежда Чередниченко жила в США.
Общество , Петр Тодоровский , Надежда Чередниченко , Иван Переверзев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объявлено начало крупнейшей экологической катастрофы168
Семью Баскова постигло горе19
Песков удивился интересу к кружке Путина57
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв8
Жительница Челябинска нашла на улице миллион рублей36
Видео
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:05
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Политика
01:08
Дробыш прокомментировал решение Катамадзе
Шоу-бизнес
02:56
Кикабидзе прокомментировал бойкот Катамадзе
В мире Кавказ
02:54
Опубликовано резонансное расследование Голунова
Общество
02:41
Семью Баскова постигло горе
Шоу-бизнес
00:10
Появилось видео падения «российской» ракеты на Кипре
Происшествия
01:34
Песков удивился интересу к кружке Путина
Политика
05:12
Россиянам предложили обменять билеты в Грузию на Магадан
Общество
00:58
Samsung Galaxy S10 взорвался на зарядке
Гаджеты Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение