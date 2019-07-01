Российская супермодель поддержала геев и вывела из себя россиян

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в нью-йоркском гей-параде Pride Month вместе с креативным директором британского бренда Burberry Рикардо Тиши. Фотографии с празднования модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимках Шейк обнимается с Тиши в футболках с логотипом бренда и радужной символикой ЛГБТ. «Любовь — вот ответ», — подписала серию фотографий модель.

Публикацию наводнили негативные комментарии русскоязычных подписчиков Шейк. «Я не хочу, чтобы мои дети все это видели, и я не знаю, как им все это объяснить», — написала одна из них. «Ирина, только не это, пожалуйста, умоляю», — негодовала другая. «Зачем поддерживать разврат и аморальность», — недоумевал третий пользователь соцсети. «Фу, как можно это извращение пропагандировать! Ирина, просто разочаровалась в вас», — заявила четвертая.

В настоящий момент пост Шейк собрал более 400 тысяч лайков.

В июне бренд нижнего белья Bluebella признал Ирину Шейк лучшей в мире моделью для рекламы купальников. На втором месте оказалась одна из «ангелов» Victoria's Secret бразильянка Алессандра Амбросио. Тройку лидеров рейтинга замкнула американская топ-модель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски.