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Российская супермодель поддержала геев и вывела из себя россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: @irinashayk
Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в нью-йоркском гей-параде Pride Month вместе с креативным директором британского бренда Burberry Рикардо Тиши. Фотографии с празднования модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На снимках Шейк обнимается с Тиши в футболках с логотипом бренда и радужной символикой ЛГБТ. «Любовь — вот ответ», — подписала серию фотографий модель.
Публикацию наводнили негативные комментарии русскоязычных подписчиков Шейк. «Я не хочу, чтобы мои дети все это видели, и я не знаю, как им все это объяснить», — написала одна из них. «Ирина, только не это, пожалуйста, умоляю», — негодовала другая. «Зачем поддерживать разврат и аморальность», — недоумевал третий пользователь соцсети. «Фу, как можно это извращение пропагандировать! Ирина, просто разочаровалась в вас», — заявила четвертая.
В настоящий момент пост Шейк собрал более 400 тысяч лайков.
В июне бренд нижнего белья Bluebella признал Ирину Шейк лучшей в мире моделью для рекламы купальников. На втором месте оказалась одна из «ангелов» Victoria's Secret бразильянка Алессандра Амбросио. Тройку лидеров рейтинга замкнула американская топ-модель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски.
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Комментарии1
Общество , Ирина Шейк
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