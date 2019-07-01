Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла актриса Надежда Чередниченко 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: ©kino-teatr.ru
На 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса Надежда Чередниченко. Информация об этом опубликована на сайте Союза кинематографистов России.
По данным родственников, Чередниченко умерла 14 июня в США.
«Надежда Илларионовна навсегда останется для нас неподражаемым примером таланта, женской красоты, обаяния, житейской мудрости и доброты», — прокомментировали смерть актрисы Союз кинематографистов и Гильдия актеров кино России.
За свою карьеру Чередниченко приняла участие в съемках таких кинолент, как «Матрос Чижик», «Чемпион мира», «Когда поют соловьи», «Координаты неизвестны».
Ранее в июне стало известно о смерти актера Андрея Харитонова, сыгравшего роль Артура Бертона в фильме «Овод». Харитонв умер на 60-м году жизни.
Последние новости
В Чечне напали на пост полиции Соратник Зеленского предложил Донбассу сделку Зафиксирована худшая катастрофа в истории человечества
Общество , Андрей Харитонов , Надежда Чередниченко , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв12
Объявлено начало крупнейшей экологической катастрофы173
Семью Баскова постигло горе
Песков удивился интересу к кружке Путина57
Черногория выдала России беглого банкира3
Видео
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:05
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Политика
01:08
Дробыш прокомментировал решение Катамадзе
Шоу-бизнес
02:56
Кикабидзе прокомментировал бойкот Катамадзе
В мире Кавказ
02:54
Опубликовано резонансное расследование Голунова
Общество
02:41
Семью Баскова постигло горе
Шоу-бизнес
00:10
Появилось видео падения «российской» ракеты на Кипре
Происшествия
01:34
Песков удивился интересу к кружке Путина
Политика
05:12
Россиянам предложили обменять билеты в Грузию на Магадан
Общество
00:58
Samsung Galaxy S10 взорвался на зарядке
Гаджеты Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение