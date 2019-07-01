Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе

Юрий Эдуардович как всегда категоричен и заявляет, что не пошел бы на концерт исполнителя, оскорбляющего Россию и россиян.

"Я бы не пошел на концерт человека, который во всеуслышание заявил, что я — гад, сволочь или что-то ему должен, потому что не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления", — сказал Лоза в комментарии РИА Новости.

При этом Юрий отметил, что есть и такие, которые "любят поступать вопреки", а есть "даже такие, которые любят, когда их унижают: мотивы поступков у всех людей разные", — поделился наблюдением Лоза, отметив, что ему это "непонятно".

Перед этим реплики Катамадзе прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , акцентировав, что она человек, безусловно, очень талантливый, "но, наверное, многого не знает в политическом плане".

Нино Катамадзе 46 лет, джазовая певица и композитор. Неоднократная лауреатка национальных премий. Песни Катамадзе звучат в фильмах "Оранжевое небо", "Жара", "Домовой", "Любовь с акцентом", "Коллектор", других.