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Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе 

Российская Газета 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Советский, российский певец, автор песен и аналитик Юрий Лоза не оставил без внимания ситуацию с грузинской певицей Нино Катамадзе, сообщившей, что в свете текущих событий выступление на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве 22 июня было ее последним концертом в России.
Юрий Эдуардович как всегда категоричен и заявляет, что не пошел бы на концерт исполнителя, оскорбляющего Россию и россиян.
"Я бы не пошел на концерт человека, который во всеуслышание заявил, что я — гад, сволочь или что-то ему должен, потому что не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления", — сказал Лоза в комментарии РИА Новости.
При этом Юрий отметил, что есть и такие, которые "любят поступать вопреки", а есть "даже такие, которые любят, когда их унижают: мотивы поступков у всех людей разные", — поделился наблюдением Лоза, отметив, что ему это "непонятно".
Перед этим реплики Катамадзе прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, акцентировав, что она человек, безусловно, очень талантливый, "но, наверное, многого не знает в политическом плане".
Нино Катамадзе 46 лет, джазовая певица и композитор. Неоднократная лауреатка национальных премий. Песни Катамадзе звучат в фильмах "Оранжевое небо", "Жара", "Домовой", "Любовь с акцентом", "Коллектор", других.
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Комментарии
Общество , Юрий Лоза , Дмитрий Песков , Нино Катамадзе , РИА Новости , Москва
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