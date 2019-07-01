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Россиянам предложили обменять билеты в Грузию на Магадан 

Рамблер 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Компания «Уральские авиалинии» на своей странице в Facebook из-за запрета полетов в Грузию предложила пассажирам обменять билеты Екатеринбург — Батуми на Екатеринбург — Магадан.
«Возврат и обмен производится без удержания комиссий и каких-либо доплат однократно! Например, у вас изначально был приобретен билет Екатеринбург-Батуми, вы можете поменять его один раз без доплат на рейс Екатеринбург-Магадан», — говорится в сообщении авиакомпании.
Это заявление вызвало изумление у пользователей соцсети.
«Например, у вас изначально был приобретен билет Екатеринбург-Батуми, вы можете поменять его один раз без доплат на рейс Екатеринбург-Магадан". Магадан? Вы серьёзно?» — поинтересовалась Маргарита Готье (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Троллите)) Батуми на Магадан))) поставили бы Сочи в пример…», — отметила Лариса Екат.
«Ахахах, это вирусный маркетинг? Вместо Батуми и шикарного солнца и моря поехать в Магадан», — заявила пользователь с ником Billy Gork.
По данным «Газеты.ru», с 20 июня в Тбилиси проходят митинги. Участники акции протеста выразили возмущение действиями прибывшего на Межпарламентскую ассамблею православия депутата Госдумы России Сергей Гаврилов. В ночь на 21 июня произошли столкновения митингующих с силовиками. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Запрет вступает в силу с 8 июля.
Комментарии7
Общество , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , Уральские авиалинии , Батуми , Грузия , Екатеринбург , Магадан
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