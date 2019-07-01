Песков ответил Катамадзе на бойкот России 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с уважением, а отказавшаяся от выступлений певица Нино Катамадзе «многого не знает в политическом плане». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее грузинская певица объявила в Facebook, что 22 июня последний раз выступала в России, так как поддерживает жителей Грузии, протестующих против «российской оккупации». Она также отметила, что участники акций протеста, которые проходят в Тбилиси с 20 июня, правы, требуя отставки главы МВД Грузии.
«Вы знаете, что в России очень любят грузинский народ и с большим уважением относятся к нему. Но в России не могут воспринимать позитивно и, точнее вообще не готовы, воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов, тем более, если эти агрессивные действия направлены против наших парламентариев», — заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмтрий Песков.
Он также отметил, что в России «ценят представителей культуры Грузии», а грузинская певица Нино Катамадзе, по всей видимости, «много не знает в плане политики».
«Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», — добавил он.
С 20 июня в Тбилиси проходят митинги, которые начались после того, как приехавший на Межпарламентскую ассамблею православия депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, сел в кресло спикера парламента Грузии. В ночь на 21 июня силовики разогнали митингующих, попытавшихся взять штурмом здание парламента. Вечером 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Запрет вступает в силу с 8 июля.