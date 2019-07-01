Песков ответил Катамадзе на бойкот России

Ранее грузинская певица объявила в Facebook, что 22 июня последний раз выступала в России, так как поддерживает жителей Грузии , протестующих против «российской оккупации». Она также отметила, что участники акций протеста, которые проходят в Тбилиси с 20 июня, правы, требуя отставки главы МВД Грузии.

«Вы знаете, что в России очень любят грузинский народ и с большим уважением относятся к нему. Но в России не могут воспринимать позитивно и, точнее вообще не готовы, воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов, тем более, если эти агрессивные действия направлены против наших парламентариев», — заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмтрий Песков.

Он также отметил, что в России «ценят представителей культуры Грузии», а грузинская певица Нино Катамадзе, по всей видимости, «много не знает в плане политики».

«Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», — добавил он.