Канделаки обратилась к грузинским артистам

«К сожалению, творческими людьми легко манипулировать, поэтому я открою глаза Нино и многим другим. <…> И у Мишико достаточно денег от американских, европейских и украинских спонсоров, чтобы «мутить воду» в Тбилиси столько, сколько понадобится», — написала Канделаки.

Канделаки назвала Саакашвили реальным владельцем телеканала «Рустави-2», определяющим его информационную политику. По словам журналистки, годовая расходная часть телеканала составляет 15-18 миллионов долларов, а реальные доходы канала — не более девяти миллионов.

«Откуда же берутся недостающие 6-9 млн каждый год? На какие деньги Миша купил себе дом во Флориде за 1,5 млн долларов?» — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Также Канделаки заявила, что грузинские бизнесмены, оказавшиеся в тюрьмах во времена президентства Саакашвили, расставались с деньгами и имуществом в обмен на свободу.

«Мне ненавистна ситуация, когда «великий реформатор» пытается водить за нос весь мир, представая бессребренником. <…> Нино и другие творческие люди совершают самую большую ошибку в своей жизни, политизируя своё творчество и делая себя инструментом пропаганды человека, который, в отличие от всех грузин, встретит свою безбедную старость под солнышком Флориды», — заключила она.

На заседании Межпарламентской ассамблеи православия он занял кресло спикера и обратился к участникам мероприятия на русском языке. Это возмутило оппозиционных депутатов Грузии, заседание было сорвано, Гаврилов покинул парламент под охраной, а затем вся российская делегация покинула страну. На акциях, которые позже начались в стране, звучали антироссийские лозунги.

Саакашвили призвал не прекращать акции протеста, добиваясь увольнения главы МВД , главы ЦИК , освобождения всех задержанных участников акций и назначения внеочередных выборов. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявлял, что ответственность за беспорядки в Тбилиси лежит на партии Саакашвили «Единое национальное движение». По его мнению, сторонники экс-президента «использовали справедливый протест в своих провокационных целях».

Катамадзе 30 июня поддержала акции протеста и сообщила, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве 22 июня — ее последний концерт в России.