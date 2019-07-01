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Люди раскрыли неожиданные секреты друзей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи сети рассказали о тайнах друзей, которые узнали, обнаружив их аккаунт на Reddit. Секреты близких они раскрыли в треде, набравшем больше десяти тысяч комментариев.
FindingAlaska призналась, что однажды обнаружила, что ее подруга страдает несколькими психическими заболеваниями. Пользовательница узнала это из случайно найденных постов мужа приятельницы на Reddit. Как выяснилось, его жена изменила ему, и пара развелась, однако подруга так и не открыла FindingAlaska правду.
Юзер Unbelievablepeople вспомнил, как прочитал посты брата своей девушки о ненависти к себе. До этого парень подозревал, что родственники его возлюбленной относятся к нему не очень хорошо, однако та опровергала его предположения.
По словам C6V6, для нее стало открытием увидеть комментарии своего бойфренда под постами с порно.
«Он писал под ними ласковые слова, которыми называл меня», — возмущалась девушка.
Еще один пользователь наткнулся на Reddit-аккаунт одной из своих коллег, которая занимала важную позицию и получала в три раза больше него. Однако на сайте женщина жаловалась на неуверенность в себе и чувство недооцененности.
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