Первый канал обновляет систему голосования на шоу «Голос»

Первый канал обновляет систему голосования в шоу "Голос" после скандала с финальным голосованием проекта "Голос. Дети", усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов, сообщила пресс-служба канала.

"В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в "Голосе". Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу", — говорится в сообщении.

Ранее Первый канал сообщал о том, что учтет данные окончательного отчета Group-IB по проверке финала 6-го сезона шоу "Голос. Дети" для улучшения механизма голосования.

Ситуация с голосованием в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети", прошедшем 26 апреля в эфире Первого канала, вызвала широкий общественный резонанс. Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов. Это решение канал принял, основываясь на промежуточных результатах проверки, проведенной международной компанией Group-IB, которая выявила накрутку голосов. В итоге конфликтная ситуация разрешилась благополучно — все девять финалистов проекта были объявлены победителями и награждены денежным призом в 1 миллион рублей.