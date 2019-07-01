Захарова взбудоражила соцсети снимком с медведем 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в социальной сети совместную фотографию с медведем.
«И не надо спорить, что у нас в России по улицам не ходят медведи. Ходят, еще как. А к некоторым и в гости заглядывают. Одним словом, отпуск завершен на «отлично», — написала она в Instagram.
Снимок прокомментировала телеведущая Ксения Собчак.
«Стандартное утро Марии Захаровой», — написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Интернет-пользователи также активно обсуждают фотографию. Так, alexpetrukhin предположил, что у Захаровой во внешнеполитическом ведомстве появился новый ассистент.
«Маша и Медведь», — написала alenkiy_a.
«Медведь не настоящий, Деда мороза нет, Трамп в Северной Корее… Надо срочно на работу», — пишет rover018.
«Сейчас англичане что-нибудь выдумают. Или запретят эту сказку», — предположил Gayane Kirakosjan.
Ранее Захарова выложила в соцсети фото о том, как она проводит отпуск.