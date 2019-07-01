Захарова взбудоражила соцсети снимком с медведем

«И не надо спорить, что у нас в России по улицам не ходят медведи. Ходят, еще как. А к некоторым и в гости заглядывают. Одним словом, отпуск завершен на «отлично», — написала она в Instagram.

«Стандартное утро Марии Захаровой», — написала она в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Интернет-пользователи также активно обсуждают фотографию. Так, alexpetrukhin предположил, что у Захаровой во внешнеполитическом ведомстве появился новый ассистент.

«Маша и Медведь», — написала alenkiy_a.

«Медведь не настоящий, Деда мороза нет, Трамп в Северной Корее… Надо срочно на работу», — пишет rover018.

«Сейчас англичане что-нибудь выдумают. Или запретят эту сказку», — предположил Gayane Kirakosjan.

Ранее Захарова выложила в соцсети фото о том, как она проводит отпуск.