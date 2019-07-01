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«Зачем травить народ?»: соцсети раскритиковали новые правила продажи молока 

Рамблер 30 минут назад
Фото: РИА Новости
С 1 июля в России продукты с содержанием заменителя молочного жира должны был специально обозначены при продаже. При этом, по мнению пользователей соцсетей, отделение в магазинах натурального продукта от заменителей — «ненужная мера», сообщает «URA.RU».
Издание также привело высказывания пользователей соцсетей о новых правилах продажи молока.
«Может проще их (заменители. — Прим. ред.) изъять из продажи? Зачем в своем доме травить свой народ?» — возмутился Gennady в Twitter‏.
«Подкрашенную воду стали меньше брать? Решили немного молока в воду добавить», — предположил banditow2 51.
«А в книжных магазинах надо такую маркировку: «Книжный продукт не содержит здравого смысла»», — добавила Milaya Tur‏.
По данным РИА «Новости», представители российских сетей заверили, что готовы к изменениям. Так, в сетях "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" для визуального отделения продуктов с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появились обозначения "СЗМЖ" и "БЗМЖ". Кроме того, вывешены плакаты, где объясняется новая маркировка. В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Комментарии
Общество , Ашан
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