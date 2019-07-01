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Агава зацвела в Крыму впервые за полвека 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый раз почти за полвека в Никитском ботаническом саду Крыма зацвели сразу четыре куста агавы. Родиной кактуса считаются мексиканские пустыни, Латинская Америка и США. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Событие стало уникальным для научного мира, поскольку этот кактус цветет единожды. В этом случае цветами покрылись сразу четыре растения.
«Уникальность события в том, что агава готовится к цветению всю свою жизнь и цветет лишь единожды. Одной из этих агав понадобилось, чтобы показать себя во всей красе, 48 лет, и ее единственное стреловидное соцветие усыпано тысячами цветов!», — сообщил директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.
По его словам, одно соцветие агавы может содержать до 17 тысяч мелких желто-кремовых цветков. На сегодняшний день известны более ста видов агавы, которые могут достигать в высоту 12 метров. В Никитском ботаническом саду на юге Крыма ботаникам удалось прижить в оранжерее 24 вида редкоцветущего и вечнозеленого растения, привезенного из Аризоны.
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Общество , Юрий Плугатарь , Республика Крым , США
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