Познер осудил россиян за равнодушие. «Почему никто не выходит на улицы?»

Журналист и телеведущий авторской программы Владимир Познер упрекнул граждан России в равнодушии и неверии в возможность перемен. Об этом он написал на своем сайте «Познер online».

В статье Познер подвел итоги телевизионного года в России. Ситуацию в стране он сравнил с колеей.

«Колеса проворачиваются, и ничего не происходит. Говорят-говорят — толку никакого», — отметил журналист.

Познер заметил, что у людей накапливается «какое-то внутреннее недовольство», и у него самого есть «некоторые разочарования», «ощущение неуюта». Среди причин он назвал снижение реальных доходов населения и «слабое» развитие малого и среднего бизнеса, а также отсутствие реальной борьбы с коррупцией.

Познер также упомянул о «довольно-таки опасной» международной ситуации и возможности применения странами ядерного оружия. 85-летний журналист отметил, что «прожил шикарную жизнь», и обратился к тем, кто младше него.

«Почему никто не выходит на улицы с требованием к своим правительствам? И у нас, и не у нас», — удивился Познер.

«Говорят, что бесполезно. А вы попробуйте», — призвал журналист.

Он напомнил про журналиста Ивана Голунова , ложно обвиненного в хранении и распространении наркотиков, которого освободили после массовых протестов.

«Нам говорили и с Голуновым, что бесполезно… Сделали же», — отметил Познер.

Журналист отметил, что люди сами виноваты в том, как они живут.

«А кто, если не народ? Конечно, народ», — написал Познер.

«Тогда что жалуетесь?» — спросил он.

«Вы получили то, что хотели», — добавил Познер.

Телеведущий уточнил, что революций и баррикад для этого «не требуется».