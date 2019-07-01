Журналист и телеведущий авторской программы Владимир Познер упрекнул граждан России в равнодушии и неверии в возможность перемен. Об этом он написал на своем сайте «Познер online».
В статье Познер подвел итоги телевизионного года в России. Ситуацию в стране он сравнил с колеей.
«Колеса проворачиваются, и ничего не происходит. Говорят-говорят — толку никакого», — отметил журналист.
Познер заметил, что у людей накапливается «какое-то внутреннее недовольство», и у него самого есть «некоторые разочарования», «ощущение неуюта». Среди причин он назвал снижение реальных доходов населения и «слабое» развитие малого и среднего бизнеса, а также отсутствие реальной борьбы с коррупцией.
Познер также упомянул о «довольно-таки опасной» международной ситуации и возможности применения странами ядерного оружия. 85-летний журналист отметил, что «прожил шикарную жизнь», и обратился к тем, кто младше него.
«Почему никто не выходит на улицы с требованием к своим правительствам? И у нас, и не у нас», — удивился Познер.
«Говорят, что бесполезно. А вы попробуйте», — призвал журналист.
Он напомнил про журналиста Ивана Голунова, ложно обвиненного в хранении и распространении наркотиков, которого освободили после массовых протестов.
«Нам говорили и с Голуновым, что бесполезно… Сделали же», — отметил Познер.
Журналист отметил, что люди сами виноваты в том, как они живут.
«А кто, если не народ? Конечно, народ», — написал Познер.
«Тогда что жалуетесь?» — спросил он.
«Вы получили то, что хотели», — добавил Познер.
Телеведущий уточнил, что революций и баррикад для этого «не требуется».
«Просто голосуйте, за тех, кто вам больше всех нравится», — призвал он. Познер напомнил, что в прошлом году на выборы в Госдуму РФ не пришли голосовать 52% россиян.