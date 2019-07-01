Симоньян ответила на заявления грузинских певиц о России

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала последние скандальные заявления грузинских певиц по поводу концертов в России

«Еще одна грузинская певица, какая-то Анита, ИЗВИНИЛАСЬ перед согражданами за то, что когда-то выступала в России. А у меня вопрос к своим согражданам — кто-то и правда хочет отдыхать в стране, где артисты вынуждены извиняться за то, что оскоромились, прикоснувшись к нам?» — написала она в своем Telegram-канале.

«Еще немного — и грузинские певицы сделают меня русским националистом», — пригрозила Симоньян.

Напомним, в воскресенье оперная певица Анита Рачвелишвили стала извиняться перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.

В тот же день грузинская джазовая певица Нино Катамадзе , в адрес которой в Грузии прозвучал шквал критики из-за концерта 22 июня в Москве, заявила, что больше не будет выступать в России.

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев задался вопросом о том, является ли Катамадзе востребованной в России певицей, и напомнил Грузии о привлекательности российского рынка и щедрости российских туристов. На слова певицы отреагировала и телеведущая Ольга Скабеева

Позднее Катамадзе удалила свое заявление об отказе выступать в России.