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Симоньян ответила на заявления грузинских певиц о России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала последние скандальные заявления грузинских певиц по поводу концертов в России.
«Еще одна грузинская певица, какая-то Анита, ИЗВИНИЛАСЬ перед согражданами за то, что когда-то выступала в России. А у меня вопрос к своим согражданам — кто-то и правда хочет отдыхать в стране, где артисты вынуждены извиняться за то, что оскоромились, прикоснувшись к нам?» — написала она в своем Telegram-канале.
«Еще немного — и грузинские певицы сделают меня русским националистом», — пригрозила Симоньян.
Напомним, в воскресенье оперная певица Анита Рачвелишвили стала извиняться перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.
В тот же день грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, в адрес которой в Грузии прозвучал шквал критики из-за концерта 22 июня в Москве, заявила, что больше не будет выступать в России.
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев задался вопросом о том, является ли Катамадзе востребованной в России певицей, и напомнил Грузии о привлекательности российского рынка и щедрости российских туристов. На слова певицы отреагировала и телеведущая Ольга Скабеева.
Позднее Катамадзе удалила свое заявление об отказе выступать в России.
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Общество , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Нино Катамадзе , Анита Рачвелишвили , ИА Sputnik , Russia Today
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