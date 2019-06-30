Скабеева язвительно оценила бойкот Катамадзе

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Скабеева язвительно оценила бойкот, который Катамадзе объявила России 

Ura.Ru 20 минут назад
Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева отреагировала на отказ джазовой певицы Нино Катамадзе выступать в России. Своим мнением она поделилась в telegram-канале.
Нино Катамадзе отказалась выступать в России
«Как же нам теперь быть?!» — иронично написала Скабеева. Журналистка добавила, что певица поддержала участников протеста в Грузии, заявив, что больше не приедет в РФ.
О своем решении Катамадзе написала на странице в Facebook. Артистка напомнила, что ее последнее выступление в России состоялось 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве. Решением не приезжать в РФ певица отреагировала на критику, которая прозвучала в ее адрес после выступления в Москве в то время, когда в Грузии у здания парламента происходили митинги.
Протестные волнения в Тбилиси начались 20 июня, после того, как на Межпарламентской ассамблее православия депутата Госдумы Сергея Гаврилова посадили в президиум грузинского парламента. Это стало поводом для антироссийских выступлений в Грузии.
Ранее, реагируя на конфликт Москвы и Тбилиси, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешние грузинские власти делают все, чтобы разорвать отношения между странами, напоминает RT. В свою очередь уполномоченные по правам человека в России и в Грузии находятся в постоянном диалоге по поводу напряженной ситуации в Тбилиси, уточняет РАПСИ.
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Комментарии8
Общество , Видео , Валентина Матвиенко , Сергей Гаврилов , Ольга Скабеева , Нино Катамадзе , Госдума , Совет Федерации , РАПСИ
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