Скабеева язвительно оценила бойкот Катамадзе

Скабеева язвительно оценила бойкот, который Катамадзе объявила России

«Как же нам теперь быть?!» — иронично написала Скабеева. Журналистка добавила, что певица поддержала участников протеста в Грузии, заявив, что больше не приедет в РФ.

О своем решении Катамадзе написала на странице в Facebook. Артистка напомнила, что ее последнее выступление в России состоялось 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве. Решением не приезжать в РФ певица отреагировала на критику, которая прозвучала в ее адрес после выступления в Москве в то время, когда в Грузии у здания парламента происходили митинги.

Протестные волнения в Тбилиси начались 20 июня, после того, как на Межпарламентской ассамблее православия депутата Госдумы Сергея Гаврилова посадили в президиум грузинского парламента. Это стало поводом для антироссийских выступлений в Грузии.