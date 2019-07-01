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Тюменские власти ответили инвалиду, попросившему помощи у Трампа 

Ura.Ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Около 450 тысяч рублей будет потрачено в Тюмени в 2019 году на доработку доступной среды для инвалидов у учреждений здравоохранения. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном депздраве, отвечая на обвинения тюменского инвалида Алексея Романова, который 27 июня попросил помощи у президента США Дональда Трампа.
«В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» из областного бюджета выделено 450 тысяч рублей. Работы предусмотрены на семи объектах. После завершения работ 140 объектов здравоохранения в регионе будут доступны и частично доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения — это 75% от общего количества приоритетных объектов (всего — 187) в сфере здравоохранения», — сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
«В учреждениях здравоохранения, где полное приспособление под условия «доступной среды» невозможно в силу конструктивных особенностей здания и больших финансовых затрат, проводится обучение медперсонала по оказанию ситуационной помощи и сопровождения пациентов», — добавили в ведомстве.
Ранее агентство сообщало, что Романов записал видеообращение к Трампу, в котором просил его защитить права инвалидов в Тюменской области. По словам, активиста, многочисленные обращения в органы местной власти и администрацию президента России результат не принесли. В частности, Романов жалуется на то, что «больницы, аптеки, социальные объекты и пешеходные переходы не приспособлены для передвижения инвалидов».
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Комментарии
Общество , Александра Малыгина , Администрация Президента РФ
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