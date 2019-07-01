Тюменские власти ответили инвалиду, попросившему помощи у Трампа

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Познер осудил россиян за равнодушие. «Почему никто не выходит на улицы?»

Скабеева и Соловьев вступили в перепалку из-за слов Трампа о Путине

В соцсетях посмеялись над Скабеевой и Соловьевым, которые поспорили из-за Путина