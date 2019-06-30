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Сотрудники бара унизили девушку за рассказ о домогательствах 

Lenta.ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: Айжан Жакипбекова / Facebook
Москвичка Айжан Жакипбекова поделилась в Facebook историей о домогательствах в баре «Молодость». На ее пост обратило внимание издание «Афиша Daily».
Девушка рассказала, что в ночь с 28 на 29 июня к ней настойчиво приставал другой посетитель бара. Жакипбекова несколько раз пресекала нежеланный физический контакт, после чего между ними произошел словесный конфликт. В ситуацию вмешались сотрудники заведения, пообещав выгнать молодого человека.
«Я выхожу на улицу, чтобы подышать воздухом. Вернулась примерно через 10 минут, и знаете, что увидела? Того самого чувака, который продолжал мирно сидеть за баром», — написала девушка, возмутившись, что администрация бара не предприняла никаких действий. Позже Жакипбекова узнала, что после того, как она уехала из «Молодости», в баре произошел еще один конфликт с участием этого молодого человека. В итоге из помещения его вывели другие посетители.
Руководство бара прокомментировало инцидент, произошедший с девушкой: «Хотим вас немного расстроить, но несмотря на то, что вы не пьете, вы не заметили, что оказались вчера ночью в баре над которым не было вывески "Гей бар". И как в обычном баре, ночью люди танцуют, знакомятся друг с другом и могут на радостях схватить за причинное место (…). Видно, вы правда вскружили парню голову!» — сказано в сообщении. Администрация призвала Жакипбекову принеси публичные извинения за оскорбления сотрудников «Молодости» и «завязать с посещением нормальных баров».
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