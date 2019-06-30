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В Сети отреагировали на спор Соловьева со Скабеевой 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: @olgaskabeeva
Пользователи Сети отреагировали на спор телеведущих «России 1» Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, которые разошлись во мнениях, каким эпитетом наградил американский президент российского, назвав его отличным парнем.
«Интересно, Соловьева накажут за непризнание президента великим? Я бы наказал», — шутит пользователь фейсбука.
Многие не стесняются в выражениях, считая, что и Соловьевым, и Скабеевой движет стремление выслужиться.
«Льстецы по призванию. Видать, ждут что им что-то перепадет за медово-сливочные речи», — пишут в Сети.
Есть и такие кто считает, что этой теме уделено слишком много внимания: «Это же интереснее, чем тонущую Иркутскую область обсуждать».
Общество , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева
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