В Сети отреагировали на спор Соловьева со Скабеевой

Пользователи Сети отреагировали на спор телеведущих «России 1» Ольги Скабеевой Владимира Соловьева , которые разошлись во мнениях, каким эпитетом наградил американский президент российского, назвав его отличным парнем.

«Интересно, Соловьева накажут за непризнание президента великим? Я бы наказал», — шутит пользователь фейсбука.

Многие не стесняются в выражениях, считая, что и Соловьевым, и Скабеевой движет стремление выслужиться.

«Льстецы по призванию. Видать, ждут что им что-то перепадет за медово-сливочные речи», — пишут в Сети.

Есть и такие кто считает, что этой теме уделено слишком много внимания: «Это же интереснее, чем тонущую Иркутскую область обсуждать».