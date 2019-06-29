Садальский рассказал, почему Покровскую не стали хоронить на Новодевичьем

Актер Станислав Садальский рассказал о том, как проходило прощание с народной артисткой Аллой Покровской. Об этом он написал в инстаграм.

Отмечается, что прощание с актрисой состоялось в четверг, 27 июня.

Станислав Садальский был в числе пришедших близких и коллег, которые посетили траурное мероприятие.

Актер опубликовал кадры с отпевания Покровской, а также рассказал о последней воле коллеги.