Актер Станислав Садальский рассказал о том, как проходило прощание с народной артисткой Аллой Покровской. Об этом он написал в инстаграм.
Отмечается, что прощание с актрисой состоялось в четверг, 27 июня.
Станислав Садальский был в числе пришедших близких и коллег, которые посетили траурное мероприятие.
Актер опубликовал кадры с отпевания Покровской, а также рассказал о последней воле коллеги.
Садальский заявил о том, что артистку хоронят не на Новодевичьем с мужем, а на Троекуровском кладбище рядом с матерью. Он отметил, что об этом ему рассказал сын покойной Михаил Ефремов.