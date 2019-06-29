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Садальский рассказал, почему Покровскую не стали хоронить на Новодевичьем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Актер Станислав Садальский рассказал о том, как проходило прощание с народной артисткой Аллой Покровской. Об этом он написал в инстаграм.
Отмечается, что прощание с актрисой состоялось в четверг, 27 июня.
Станислав Садальский был в числе пришедших близких и коллег, которые посетили траурное мероприятие.
Актер опубликовал кадры с отпевания Покровской, а также рассказал о последней воле коллеги.
Садальский заявил о том, что артистку хоронят не на Новодевичьем с мужем, а на Троекуровском кладбище рядом с матерью. Он отметил, что об этом ему рассказал сын покойной Михаил Ефремов.
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Общество , Михаил Ефремов , Станислав Садальский
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