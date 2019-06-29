Элтон Джон заблуждается: Путин об отношении к ЛГБТ

«Пять или шесть полов напридумали»: Путин об отношении к ЛГБТ в России

Путин вновь повторил свои слова о том, что в России лояльны к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Тем более что, отметил он, подобная ориентация не мешает певцу ездить в Россию на гастроли.

«Вы вспомнили Элтона Джона — я очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем», — сказал президент.

По мнению Путина, в России «действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, реально спокойное, абсолютно непредвзятое». Критику вне страны, как предполагает он, как правило, вызывает закон о о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

«Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое», — добавил президент, посетовав на то, что уже «пять или шесть полов напридумали».

«Трансформеры, транс… Я не понимаю даже, что это такое! Ну, дай бог здоровья всем», — сказал президент.

Он отметил, что нельзя «достаточно агрессивно» навязывать «свою точку зрения» большинству.

«Надо уважать всех — это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения», — сказал он.

Ранее Элтон Джон упрекнул Путина в лицемерии, когда он говорит о лояльном отношении к ЛГБТ—сообществу.

"Я категорически не согласен с вашей позицией о том, что проведение политики, которая признает мультикультурное и сексуальное разнообразие, устарело для нашего сообщества", — отметил певец в своем Instagram.

Под этим постом уже появились комментарии из России, в которых певцу рекомендуют «сидеть в Англии» со своим супругом и дальше. Многие из этих сообщений содержат ненормативную лексику.