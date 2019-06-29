«Верните русских!» Грузинская диаспора обратилась к Путину

Грузинская диаспора России попросила российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией . По данным грузинского Нацбанка, первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Грузинская диаспора России просит российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран — говорится в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии.

В послании отмечается, что антироссийские митинги в Тбилиси стали для большей части грузин не меньшей трагедией, чем для Москвы

«Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики. Опасения и в этот раз оказались небеспочвенными: Россия ответила на провокации в Тбилиси запретом авиаперевозок в Грузию. Мы убеждены, что это болезненно ударит по миллионам людей, гражданам России и Грузии», — говорится в комментарии диаспоры.

При этом в письме указано, что есть влиятельные группы, «которым не нравится сближение России и Грузии, и именно они заинтересованы в дестабилизации обстановки».

«Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ.

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас как можно скорее возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными», — завершается послание.

Два дня назад в пресс-службе Ростуризма заявили, что в Грузии в настоящий момент находятся более 900 российских туристов, которые вернутся в Россию до 8 июля.

«В настоящее время по данным, полученным от туроператоров по запросам Ростуризма, в Грузии находятся 930 туристов, их возврат будет осуществлен в плановом порядке до 8 июля 2019 года, согласно выписанным билетам», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в агентстве по туризму отметили, что с 21 по 26 июня в Россию вернулось 570 туристов. Общее же число россиян, заключивших туристические договоры после 8 июля и до конца года, составляет почти 4 тыс. человек.

Между тем, по данным аналитиков сервиса Ostrovok.ru, 61% опрошенных намерены добраться до Грузии. Из них 24% уверены, что СМИ преувеличивают возможную опасность для туристов, примерно 18% заявили, что не откажутся от тура и будут добираться до Грузии с пересадками.

17% респондентов планируют добираться до места назначения на автомобиле или поезде. Около 2% туристов отметили, что уже оплатили перелет и проживание и не хотят отменять поездку, чтобы не потерять деньги.

По данным грузинского Нацбанка, первые расчеты выявили, что экономика Грузии потеряет около $200–300 млн в течение оставшихся месяцев этого года из-за оттока российских отдыхающих.

Беспорядки антироссийского характера в Тбилиси начались в четверг, 20 июня, когда оппозицию не утроило, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера парламента во время открытия Межпарламентской ассоциации православия.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что в Грузии любят и ждут россиян, а все претензии Тбилиси касаются поведения российских властей.

«Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая в Грузии», — заявила президент Грузии.

При этом двумя днями ранее она назвала Россию «врагом и оккупантом».

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила: в заявлении Зурабишвили о том, что политические распри Москвы и Тбилиси не касаются россиян, и те должны, как и прежде, приезжать на грузинские курорты, содержится исключительно страх потери прибыли, а не братские чувства.

«Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств? Нет, очевидно, что Вы сейчас очень стараетесь, и это заявление было подготовлено уже с использованием калькулятора», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Член Общественной палаты РФ , директор Института проблем демократии Максим Григорьев напомнил, что после ухода Саакашвили с поста президента Грузии Москва создала режим наибольшего благоприятствования Тбилиси во всем: в магазинах снова стали появляться грузинские продукты питания, российские туристы начали ездить в Грузию.

«Это был аванс Грузии. В целом и сейчас все экономическое благосостояние Грузии сформировано силами России, поскольку почти все грузинские бизнесмены делают капиталы на сотрудничестве с Россией.

Россия — это сук, на котором сидит маленькая Грузия. И она этот сук пилит. Запрет авиасообщения — только первый шаг Москвы. Дальше могут последовать и другие меры», — допустил эксперт.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что поток российских туристов в Грузию может сократиться на 60-70%, передает ФАН.

Глава ведомства детализировала, что более двух третей из всех российских туристов посещают Грузию именно посредством авиасообщений. Она спрогнозировала, что в создавшейся ситуации часть туристов воспользуется автомобильными и автобусными маршрутами в Грузию, чем увеличит трафик в этом сегменте. Впрочем, добавила Догузова, этот рост будет несущественным, передает НСН.