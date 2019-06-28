В Петербурге появилось граффити о сёстрах Хачатурян

Уличная картина выполнена арт-группой «Явь» и называется «Крик».

Импровизированное окно, за которым стоят озлобленный мужчина и просящая о помощи девушка, установлено на фасаде магазина «Большая семья» на улице Мытнинская.

«Домашнее насилие — огромная, усиленно замалчиваемая проблема России, и его жертвы — женщины и дети», — говорится в пояснении к стрит-арту на странице группы в соцсети «ВКонтанте». «Свой работой мы обращаем внимание на такой фактор, как безразличие. Безразличие сотрудников школы, безразличие полицейских, безразличие соседей, безразличие собственной семьи, безразличие друзей и знакомых, оно привело к той ситуации, в которой оказались сёстры Хачатурян и многие другие жертвы», — отмечают авторы.

Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян задержали в июле прошлого года по подозрению в убийстве отца. Как напоминает Znak.Com, на допросе они рассказывали, что отец долгое время издевался над ними, унижал, насиловал, заставлял прислуживать, не давал ходить в школу и видеться с родными. Девушек обвиняют в убийстве по предварительному сговору.