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В Петербурге появилось граффити о сёстрах Хачатурян 

Говорит Москва 50 минут назад
Фото: паблик арт-группы «Явь» во «ВКонтакте»/ Говорит Москва
Уличная картина выполнена арт-группой «Явь» и называется «Крик».
Импровизированное окно, за которым стоят озлобленный мужчина и просящая о помощи девушка, установлено на фасаде магазина «Большая семья» на улице Мытнинская.
«Домашнее насилие — огромная, усиленно замалчиваемая проблема России, и его жертвы — женщины и дети», — говорится в пояснении к стрит-арту на странице группы в соцсети «ВКонтанте». «Свой работой мы обращаем внимание на такой фактор, как безразличие. Безразличие сотрудников школы, безразличие полицейских, безразличие соседей, безразличие собственной семьи, безразличие друзей и знакомых, оно привело к той ситуации, в которой оказались сёстры Хачатурян и многие другие жертвы», — отмечают авторы.
Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян задержали в июле прошлого года по подозрению в убийстве отца. Как напоминает Znak.Com, на допросе они рассказывали, что отец долгое время издевался над ними, унижал, насиловал, заставлял прислуживать, не давал ходить в школу и видеться с родными. Девушек обвиняют в убийстве по предварительному сговору.
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Общество , Кристина Хачатурян , Санкт-Петербург
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