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«Забирают ценные вещи и часть денег»: зауральцы пожаловались на дом престарелых 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Курганской области пожаловались в Сети на сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Лесниково. По их словам, пенсионеров выгоняют из комнат и отбирают деньги. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Жалобу разместили в группе «Курган» в социальной сети «ВКонтакте».
«Моя тетя живет вдвоем с женщиной, и обе в голос твердят, что обслуживающий персонал все время ворует: заходят проводить уборку, выгоняют из комнаты и все обыскивают, забирают ценные вещи и часть денег. Стирать должны бесплатно, но пока не положишь 100 рублей — не постирают», — сказано в публикации.
Директор лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов Герман Хмелев опроверг данную информацию. Однако пообещал все же провести проверку среди персонала.
«Для меня это стало шоком, не слышал от постояльцев, что с ними плохо обращаются», — отметил руководитель.
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Общество , Герман Хмелев , Курганская Область
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