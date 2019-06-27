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«Резолюцию себе в задницу засунь»: депутат нахамила активисту 

Рамблер 14 минут назад
Фото: скриншот
Депутат Старошайговского района Мордовии от партии «Единая Россия» Татьяна Шишканова посоветовала местному жителю «засунуть себе в задницу» резолюцию народного схода по поводу сокращения койкомест в местной больнице. Запись разговора опубликовало мордовское издание «Столица С».
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Местный житель Петр Анисимов попытался передать депутату решение собрания граждан по поводу планируемого сокращения койкомест в больнице, где Шишканова работает главным врачом.
Первый заместитель главы Старошайговского района Алексей Бычков рассказал РИА «Новости», что администрация района все же получила резолюцию через секретаря.
Он отметил, что Шишканова — веселый и вежливый человек, и раньше таких ситуаций с ней не возникало.
В региональном отделении «Единой России» пообещали разобраться в ситуации.
Общество , Алексей Бычков , Петр Анисимов , Единая Россия , РИА Новости , Республика Мордовия
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