«Резолюцию себе в задницу засунь»: депутат нахамила активисту

Депутат Старошайговского района Мордовии от партии «Единая Россия» Татьяна Шишканова посоветовала местному жителю «засунуть себе в задницу» резолюцию народного схода по поводу сокращения койкомест в местной больнице. Запись разговора опубликовало мордовское издание «Столица С».

Местный житель Петр Анисимов попытался передать депутату решение собрания граждан по поводу планируемого сокращения койкомест в больнице, где Шишканова работает главным врачом.

Он отметил, что Шишканова — веселый и вежливый человек, и раньше таких ситуаций с ней не возникало.

В региональном отделении «Единой России» пообещали разобраться в ситуации.