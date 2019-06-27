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Мордовский депутат нахамила местному жителю 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Соцсети
Депутат Старошайговского района в Мордовии Татьяна Шишканова посоветовала «засунуть себе в задницу» резолюцию народного схода, которую ей подал один из местных жителей, пишут региональные СМИ.
Местный житель Петр Анисимов попытался передать депутату от «Единой России» Шишкановой резолюцию граждан, в ответ депутат посоветовала ему «засунуть себе в задницу» резолюцию, пишет издание «Столица С».
После этого оскорбленный мужчина обратился с жалобами в администрацию президента РФ и в различные органы власти.
Сама Шишканова подобный ответ Анисимову отрицает. «Глупость какая-то. Впервые об этом слышу», — сказала депутат изданию.
Отмечается, что Анисимов записал разговор с депутатом на диктофон.
«Это не к лицу любому человеку, тем более депутату, это однозначно.
Я тоже член партии «Единая Россия». Я думаю, поступок будут разбирать в партии. Это бесследно не обойдется», — сказал первый заместитель главы Старошайговского района Алексей Бычков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Анисимов пытался передать решение народного схода о планируемом сокращении койкомест в больнице, где Шишканова является главврачом.
«Резолюцию нам вручили через секретаря. Что делать с ней — трудный вопрос, решаем», — добавил Бычков.
Он предположил, что подобное поведение нехарактерно для Шишкановой.
«Раньше такого не было. Может, у нее тяжелый день был или накопились проблемы, вот эмоции и не сдержала. А так она тактичная, веселая, жизнерадостная», — отметил Бычков.
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Общество , Алексей Бычков , Петр Анисимов , Администрация Президента РФ , Единая Россия , РИА Новости , Республика Мордовия
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