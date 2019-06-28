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Вышли нечистоты: зачем чиновница била журналистку по голове 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: Газета.ру
Помощница мэра Новороссийска напала на журналистку, которая вела съемку на охраняемой природной территории «Прилагунье», где после прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты. Чиновница отобрала у корреспондентки телефон и ударила ее по голове. Сама же нападавшая заявила, что ситуация обострилась из-за поведения журналистки — та якобы вела себя агрессивно и отвлекала людей от работы. СК уже проверяет данный инцидент.
Следователи ведут проверку конфликта, разразившегося между помощницей мэра Новороссийска Анжеликой Коваленко и журналисткой местного издания «Наша газета» Ольгой Макаренко. Об этом сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.
Как рассказала Макаренко РИА «Новости», в воскресенье, 23 июня, она выехала по редакционному заданию в особо охраняемую природную территорию «Прилагунье», где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты. Место аварии находилось недалеко от черноморского лимана, который выходит к популярному городскому пляжу «Алексино».
Журналистка начала вести видеосъемку на месте прорыва канализации, однако сотрудники водоканала и администрации решили помешать ей.
В частности помощница мэра Новороссийска Анжелика Коваленко вырвала телефон из рук журналистки, а затем ударила ее по голове. После инцидента пострадавшая попала в больницу — вскоре она также подала заявления в полицию и Следственный комитет.
«У нас по данному факту проводится проверка. Обстоятельства выясняются», — заявили в региональном управлении СКР.
В пресс-службе мэрии Новороссийска в свою очередь предложили дождаться оценки действий журналистки. Между тем там также привели свою версию инцидента: «По словам помощника главы города, представитель „Нашей газеты“ пыталась вмешаться в работу сотрудников МУП „Водоканал“, вела себя агрессивно, мешала проведению работ. Журналист отказалась выполнять требования, что могло создать небезопасную ситуацию и привести к травмированию».
В горадминистрации подчеркнули, что Макаренко настойчиво требовала комментариев от сотрудников «Водоканала», которые были заняты проведением восстановительных работ. Девушка якобы замахнулась и толкнула одного из них. Как уточнила помощница мэра, телефон она выхватила машинально, так как думала, что журналистка ударит ее им.
В мэрии заключили, что если бы с Макаренко что-либо произошло на месте аварии, то издание и родные девушки могли обвинить «Водоканал» в несоблюдении правил техники безопасности и допуске постороннего человека на площадку.
Еще один конфликт между чиновником и представителем прессы ранее произошел в Хакасии. Там 22 мая 2019 года глава Ширинского района Сергей Зайцев вступил в схватку с корреспондентом телеканала «Россия-24» Иваном Литоминым. Инцидент произошел в кабинете чиновника. Журналист пришел, чтобы узнать, почему жители района, которые потеряли дома после пожаров, проживают в непригодных для жизни домах, построенных на деньги федерального бюджета.
Вопросы Литомина не понравились районному главе — тот попытался вытолкать корреспондента из кабинета. Далее журналист попросил чиновника дать комментарий о полигоне твердых бытовых отходов. Эта тема вывела Сергея Зайцева из себя.
Он повалил Литомина на пол, в то время как его помощники пытались помешать оператору вести съемку. Далее в кабинет зашли другие сотрудники администрации и вытолкали прессу из помещения.
Запись инцидента была продемонстрирована в эфире «России-24». По мнению чиновника, журналисты без предупреждения пришли к нему в нерабочее время. «Ворвались, один стал снимать, второй не представился, подошел вплотную ко мне, микрофон под нос и первый вопрос: „Не стыдно ли мне быть главой Ширинского района с таким криминальным прошлым?“ — рассказал Зайцев. Он убежден, что все произошедшее было заранее спланировано.
На инцидент также отреагировали в партии „Единая Россия“, в которой состоит чиновник. Замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко назвал случившееся „безобразной сценой“. Он принес извинения журналистам от лица всей партии и заверил, что в ближайшие дни действиям Зайцева дадут оценку на заседании комитета по этике. Член партии „Единая Россия“, будучи при исполнении своих служебных обязанностей, должен отвечать на вопросы журналистов, какими бы неудобными они ни были, подчеркнул Ревенко.
Между тем в СКР возбудили уголовное дело в отношении Зайцева. Он подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 144 УК РФ „Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом“.
Позже против него также завели дело о превышении должностных полномочий — за то, что чиновник оформил на своего знакомого землю, который была предназначена под строительство мусорного полигона. Именно вопрос об этой свалке от журналиста „России-24“ вывел из себя Зайцева.
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Общество , Происшествия , Статьи , Евгений Ревенко , Сергей Зайцев , Единая Россия , СКР , РИА Новости , Новороссийск
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