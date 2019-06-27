Ученые придумали, как вырастить новые зубы

Зубы можно выращивать, не исключает российско-японская группа ученых. Об этом сообщает РИА Новости.

Гистологи и стоматологи, в том числе россияне из департамента фундаментальной медицины школы биомедицины Дальневосточного федерального университета, изучили процессы, которые происходят в период закладки зубов эмбриона.

В ходе исследования они обнаружили несколько типов клеток, участвующих в формировании эмалевого органа. Выяснилось, что один из них, хромофобные клетки, отвечают еще и за развитие зубов в первые недели формирования эмбриона.

По словам одного из авторов открытия, научного сотрудника лаборатории клеточной и молекулярной нейробиологии школы биомедицины ДВФУ Ивана Ревы, найденные клетки могут стать «недостающим звеном» для создания идентичных зубам имплантатов.

Ученый не исключает, что эти клетки могут являться недостающим звеном для этого. Выращивание же зубов, считает он, позволит выйти на «принципиально новую ступень качественного стоматологического лечения» — такие имплантаты будут лучше и долговечнее титановых.