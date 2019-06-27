«Какого чёрта»: Онищенко оценил два инцидента с Меркель

27 июня Ангела Меркель почувствовала недомогание на встрече с президентом Германии Вальтером Штайнмайером. На видео, опубликованном таблоидом Bild, видно, что политика бросило в дрожь. При этом канцлер отказалась от предложенного стакана воды.

За десять дней до этого похожий случай произошёл с Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским . Политика затрясло во время прослушивания гимнов двух стран перед камерами журналистов. Позже сама канцлер объяснила недомогание обезвоживанием и отметила, что ей стало гораздо лучше после выпитых трёх стаканов воды.

Геннадий Онищенко выразил своё недоумение действиями германских коллег, которые должны наблюдать за состоянием здоровья первого лица любого государства.

«В данном случае это явный прокол медицинских работников. После того случая, который произошёл, они должны были настоять на всестороннем обследовании», — заявил бывший главный санитарный врач России.

При этом Онищенко предположил, что «госпожа Меркель — очень трудный пациент». Однако, по его словам, заявить о возможном обезвоживании должны были сами медики, а не канцлер.

«Даже если это так было объяснено, то повтор этого — ни что иное как системная проблема обменного процесса. Если дело в питьевом режиме, тогда какого чёрта они там зарплату получают?» — возмутился врач.

В настоящее время пресс-секретарь Меркель отмечает, что здоровье политика не вызывает беспокойства, поэтому она примет участие во всех запланированных мероприятиях, в том числе в саммите G20 в Японии.