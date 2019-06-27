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Познер осудил античеловеческую позицию РПЦ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер резко раскритиковал предложение Русской православной церкви закрепить права эмбриона на законодательном уровне.
«Русская православная церковь занимает наиболее реакционную, темную и на самом деле античеловеческую позицию. Запрещать аборт — это, по сути дела, лишать женщину права на довольно тяжелую вещь, которая иногда необходима. Я, между прочим, противник абортов — лучше, чтобы их не было. Но запрещать — это абсолютно «троглодитский» подход, но меня это не удивляет, потому что Русская православная церковь, в основном, только этим и занимается», — заявил телеведущий «Ридусу».
Он также высказался по поводу того, можно ли называть эмбриона человеком.
«Что назвать эмбрионом? В какой момент оплодотворенная сперматозоидом яйцеклетка становится человеком? Это вообще никто сказать не может. На самом деле я так понимаю вот это вот предложение — это просто другой способ борьбы за запрет абортов, и больше ничего. Словесный такой туман — что это «убийство человека», «права человека» и так далее», — сказал журналист.
По его словам, «лучше бы Русская православная церковь … действительно заботилась о бедных, о нищих, о калеках — вот это была бы хорошая забота о человеке. И оставила бы в покое вот этот вопрос».
При этом Познер не исключил, что в дальнейшем аборты будут запрещены или ограничены на законодательном уровне.
«А кто его знает? Они пытаются этого добиться. Но у нас уже были запрещены аборты. Мы все прекрасно помним, к чему это привело — к тому что, стали делать их подпольно, стали делать их непрофессионально. В результате погибли довольно много женщин. Запретами абортов вы ничего не сделаете — они все равно будут делаться. Из тех стран, в которых они запрещены, часто уезжают туда, где они разрешены, делают их там. То есть, этот запрет, на самом деле, приводит только к обратному — к ухудшению ситуации», — заявил Познер.
По мнению телеведущего, для сокращения числа абортов нужно принимать другие меры.
«Если вы хотите, чтобы не было абортов — значит, нужно учить людей пользоваться противозачаточными средствами. Надо заниматься просвещением людей — в том числе, и в школе. Тогда можно этого добиться. Нужно объяснять, насколько это плохо, насколько это опасно, и что можно вообще потерять возможность рожать в дальнейшем. А такими запретами не добьешься ничего», — заключил он.
Во вторник Межсоборное присутствие РПЦ разработало проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором эмбрион называют «не просто оплодотворенной яйцеклеткой, а уникальным развивающимся человеческим существом», права которого предлагается закрепить законом. В проекте сказано, в частности, что эмбрион имеет «право на человеческую идентичность» и «институты общества должны обеспечивать и защищать это право». В документе говорится также о недопустимости абортов, абортивной контрацепции и ЭКО.
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Общество , Владимир Познер , РПЦ , Ридус
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