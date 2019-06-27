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Нюта Федермессер не планирует в будущем участвовать в выборах 

ТАСС 16 минут назад
Фото: ТАСС
Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, ранее снявшая свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму, в будущем не планирует участвовать в каких-либо выборах.
"Да, тема закрыта. У меня ощущение, что я просто из наркоза выхожу. Я на своем месте сейчас. Мне хорошо", — сказала она ТАСС в четверг.
Отвечая на вопрос о том, есть ли планы об участии в выборах более высокого уровня, Федермессер заявила, что таких целей не ставит.
"Я больше не буду [участвовать] в выборах. Жизнь все сама расставляет на места. Меня можно назначить, поручить что-то, а выбирать — не надо", — добавила она.
7 июня глава фонда "Вера" подала документы в Мосгордуму, но позже приняла решение не участвовать в выборах в связи с выдвинутыми в ее адрес обвинениями и критикой в ходе кампании. На своей странице в Facebook она отмечала, что "последние два месяца перевернули представления о границах допустимого в критике".
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Комментарии
Общество , Нюта Федермессер , Мосгордума , ИТАР-ТАСС , Москва
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