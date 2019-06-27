В Приамурье пенсионерам помогут добираться до больниц

Власти Амурской области закупят автомобили для доставки пожилых жителей сел в медицинские учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства социальной защиты населения, передает в четверг, 27 июня, ТАСС.

Отмечается, что речь идет о транспорте для создания десяти служб «Мобильной бригады»: пять единиц направят в южные районы региона, пять — в северные. В текущем году на эти цели будет направлено 17,6 миллиона рублей из федерального бюджета. Поставка запланирована на конец июля.

«Автомобили предназначены для доставки людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний», — говорится в сообщении.

По словам министра соцзащиты Натальи Киселевой, в настоящее время в сельской местности региона проживают около 30 тысяч пожилых россиян, которым нужна поддержка.

«Забота о старшем поколении — приоритет для области», — подчеркнула она.

Как отметили в ведомстве, автомобили будут рассчитаны на восемь пассажиров, оснащены ремнями безопасности, кнопками экстренной связи с водителем и кондиционером. Кроме того, в них будет установлен электроподъемник с пультом управления для маломобильных граждан, устройство «Тахограф» и система мониторинга ГЛОНАСС.

Закупка будет осуществлена в рамках направленной на увеличение периода активного долголетия программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В рамках программы планируется мотивировать жителей страны старшего возраста к активному образу жизни, а также поддерживать их занятость и вовлеченность в социальную активность. Кроме того, будет усовершенствовано оказание медицинской помощи, а именно: подходы в лечении и взаимодействии с пожилыми пациентами, клинические рекомендации.