Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омбудсмен объяснил совет чиновницы рожать вместо учебы 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: ТАСС
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев дал комментарий после того, как заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок пораньше рожать детей вместо получения высшего образования. Об этом сообщает ТАСС.
По словам омбудсмена, слова чиновницы не так поняли.
"Я так понимаю, что в словах замдиректора департамента здравоохранения увидели, что она предлагает рожать несовершеннолетним", — сказал Прохорычев.
Он добавил, что в действительности речь шла о том, что здоровые дети более часто рождаются у молодых родителей.
Ранее чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, "тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит".
Газета.Ru: последние новости
На Украине предложили разобрать Крымский мост Басилашвили сделал заявление насчет конфликта РФ и Грузии Лобков пожаловался на лечение от гомосексуализма
Общество , Политика , Геннадий Прохорычев , Владимирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стала причиной массовой «истерики» в ПАСЕ55
США отреагировали на решение Индии купить С-4003
Таможню «поймали с поличным» на лишних тратах4
Боевики атаковали Хмеймим94
Как выросли пенсии россиян после пересчета23
Видео
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
00:44
Стала известна новая должность Евкурова
Политика
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
05:16
ПАСЕ вернула полномочия России
Политика
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение