Гора убийца: почему Эверест массово отнимает жизни

На протяжении столетий Джомолунгма (она же «Эверест») считалась самой неприступной вершиной мира. Покорить ее сумели только в 1953 году новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей.

Сразу после этого Эверест стал одной из самых притягательнх точек на карте мира. Для любого альпиниста покорить самый высокий восьмитысячник стало делом чести. За профессионалами на крышу мира потянулись и простые адреналинщики, вообще не обладающие навыками альпинизма.

Вокруг Эвереста возникла мощная туристическая индустрия. Правительства Непала и Тибета активно торгуют разрешениями на покорение вершины. Местное население продает туристам снаряжение, держит гостиницы и работает проводниками. Сегодня покорение высочайшей вершины мира — модный и дорогой аттракцион.

При этом со времен Хиллари и Норгея путешествие на Эверест отнюдь не стало менее рискованным предприятием. Гора постоянно забирает человеческие жизни — и с каждым годом при восхождении гибнет все больше людей.

Все подходы к пику усеяны трупами альпинистов, отлично сохранившимися в вечной мерзлоте. Но невзирая на смертельный риск, люди продолжают стремиться на высочайшую вершину мира, словно их тянет туда какое-то колдовство.

Отсчет погибших

Первой жертвой Эвереста стал его первопроходец, знаменитый английский альпинист Джордж Мэллори В 1920-е гг. он организовал три экспедиции на гору в поисках наиболее безопасного пути на вершину. Последний раз спутники видели его и его напарника Эндрю Ирвинга 8 июня 1924 года. Они шли по склону всего в ста пятидесяти метрах от вершины. Затем их скрыли облака, и больше их никто не видел.

Лишь в 1999 года было обнаружено тело Джрджа Мэллори, лежавшее навзничь на высоте 8155 метров. Труп Ирвинга так и не был найден. Что еще важнее — пропала фотокамера, на которую Ирвинг снимал восхождение. С тех пор не раз проходили новости, что якобы заветная камера нашлась. Специалисты Kodak даже заявили, что в условиях вечной мерзлоты пленка вполне может сохраниться. Но всякий раз эти находки оказывались фейком. Мы так до сих пор и не знаем точно, удалось ли Мэллори или Ирвингу преодолеть последние 150 метров до вершины Эвереста.

С тех пор на склонах крыши мира погибло около трехсот человек. Многих альпинистов унесли лавины. Некоторые погибли от переохлаждения в метель. Однако хорошая погода на вершине еще опаснее. Безоблачное небо пробуждает в людях необоснованный оптимизм, они перестают рассчитыывать свои силы. И тут их подкарауливают кислородное голодание, вызывающее галлюцинации, «снежная слепота» и скользкие обрывы над многокилометровыми пропастями.

В последнее время главной причиной гибели покорителей Эвереста стали… очереди. Дело в том, что каждый год власти Непала выдают все больше лицензий на восхождение. При этом лучшие сезоны для покорения Эвереста длятся совсем недолго: это апрель-май и сентябрь. В эти месяцы сотни туристов со всего мира скапливаются на гребне, ведущем на вершину горы, и застревают там в многочасовых «пробках». Каждый лишний час на такой высоте смертельно опасен для человека.

Печальный рекорд поставлен на Эвересте этой весной. Только в мае здесь погибло 11 человек — больше, чем за весь предыдущий год. В конце мая установилась хорошая погода. На 21 число подъем на вершину запланировало сразу 700 человек. В результате, на склоне образовалась гигантская очередь. Людям часами приходилось ждать на морозе, и они не выдерживали.

16 мая в пропасть сорвался ирландский альпинист, 17 мая в своей палатке замерз 28-летний индиец. 22 мая при спуске с вершины погибло двое альпинистов, на следующий день — еще двое.

Британский альпинист Роберт Фишер , оценив ситуацию, решил отложить свое восхождение на 25 мая, когда людей на горе стане поменьше, и написал об этом в своем Инстаграме. Этот пост оказался последним. 25 мая Фишер сумел подняться на вершину, однако погиб на обратном пути.

Зона смерти

Высота Эвереста — 8848 метров. Выше восьми тысяч метров человеческий организм просто не может существовать. Поэтому последние перед вершиной 848 метров официально считаются «зоной смерти».

Надо понимать, что 848 метров высоты превращаются в километры подъема по обледеневшим каменным стенам с наклоном в 70 градусов. Последние триста метров перед вершиной — это предельно крутой и скользкий склон, покрытый крошащимся снегом. Прибавьте к этому температуру от минус 20 до минус 50 градусов, солнечную радиацию, лавины и внезапно налетающие снежные штормы, при которых скорость ветра достигает 160 км/ч В этом пространстве человек вынужден обходиться четвертью кислорода, который необходим для нормального существования нашего организма. Кислородное голодание ведет к отеку легких и отеку мозга. Оно чревато инсультом и инфарктом. Самое безобидное его последствие — галлюцинации. Альпинисты начинают сбрасывать одежду, слышать голоса и разговаривать с призраками.

Сегодня экспедиции берут с собой баллоны с кислородом. Однако они утяжеляют общий вес снаряжения, а на вершине человек быстро слабеет. Зачастую люди гибнут уже после покорения вершины, потратив все силы на восхождение.

В зоне смерти действует негласное правило — каждый сам за себя. Если альпинисту становится плохо, он не может рассчитывать на чью-то помощь.

Живые и мертвые

Пожалуй, самый легкий вариант смерти на Эвересте — поскользнуться и сорваться в пропасть. Но зачастую люди умирают на склонах долго и страшно. Вечером 14 мая 2006 года съемочная группа, поднимавшаяся на Эверест, добралась до трупа альпиниста по кличке «Зеленые ботинки». Его вмерзшее в лед тело отмечает высоту 8500 метров и является местной достопримечательностью.

Однако в этот раз труп был не один. В обнимку с ним сидел замерзший человек без кислородной маски и часто дышал. Кинематографисты окликнули его, но он не ответил. Это был опытный британский альпинист Дэвид Шарп, уже третий раз пытавшийся покорить Эверест в одиночку.

Той ночью мимо Шарпа прошло сорок альпинистов — вместе с шерпами-носильщиками и операторами. Никто не попытался ему помочь. Никто не сообщил в лагерь, находившийся ниже, об умирающем на склоне человеке.

Только в пол-десятого утра 15 мая на Шарпа наткнулся спускавшийся с вершины ливанец Максим Чайя. Альпинист был еще жив. Вся кожа его посинела, руки и ноги замерзли буквально как лед. Он стучал зубами и уже не мог говорить. Чайя достал баллон с кислородом и попытался дать ему подышать, но безуспешно. Тогда он прочитал над ним отходную молитву и пошел вниз.

Еще дольше продержалась Фрэнсис Ди Стефано-Арсентьев. Вместе со своим мужем Сергеем Арсентьевым она взошла на вершину Эвереста 22 мая 1998 года в 18−15. Она стала первой американкой, покорившей эту гору без кислорода. Но на спуске супруги разминулись. Сергей вернулся в лагерь. Фрэнсис отстала.

На следующее утро ее увидели узбекские альпинисты, поднимавшиеся на вершину. Они предложили ей кислород, но Фрэнсис отказалась — ей не хотелось терять свой рекорд. Узбеки покорили Эверест, спустились в лагерь и рассказали Сергею о своей встрече. Тот взял баллоны с кислородом и пошел искать жену. Что с ним стало — никто не знает. Скорее всего, ветер сдул его в пропасть.

Фрэнсис не могла встать, однако прожила еще день и еще одну ночь. Утром 24 мая — к тому времени мимо нее прошло множество экспедиций — ей попытались помочь английские альпинисты Иен Вудолл и Кэти О’Дауд. Они попытались одеть женщину, но все мышцы Фрэнсис уже были атрофированы. «Она болталась у нас в руках как тряпичная кукла, " — вспоминал Вудолл. Через два часа Вудолл понял, что погибнет сам, если продолжит возиться с Фрэнсис. Пара отправилась вниз. Фрэнсис осталась ждать смерти.

Часто говорят, что выживание на Эвересте — это лишь вопрос денег. Отчасти это правда. Если бы Дэвид Шарп и супруги Арсентьевы больше потратили бы на свои экспедиции, они были бы живы. За десятки тысяч долларов местные носильщики-шерпы буквально на руках втаскивают на Эверест и инвалидов, и ампутантов, а также организовывают сложнейшие спасательные операции.

Эгоизм других альпинистов тоже отчасти продиктован финансовыми соображениями. Одна экспедиция обходится участнику от сорока до ста пятидесяти тысяч долларов. Люди копят на нее годами, ищут спонсоров, мечтают о восхождении. Отказаться от этого, спасая неизвестного человека, очень трудно. Однако Иен Вудолл и его спутница пожертвовали своим восхождением, чтобы оказать помощь Фрэнсис Арсентьевой.

Точнее сказать, что альпинисты платят жизнью за свои просчеты в планировании. В восхождении на Эверест доолжен быть скрупулезно просчитан каждый шаг пути. Напоминание об этом — десятки вмерзших в лед трупов, усеявших склоны самой высокой горы планеты.