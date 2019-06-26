Онищенко призвал к созданию условий по предотвращению тенденции «старородящих» женщин в России

Депутат Госдумы России, заслуженный врач Геннадий Онищенко заявил, что тенденция поздних родов сильно беспокоит российских врачей. Ситуация, по его словам, обусловлена тем, что современным женщинам не хватает поддержки и защиты со стороны государства. Его слова процитировало РИА ФАН.

Онищенко отметил, что в России жительницы мегаполисов стали рожать после 30 лет. По его словам, с медицинской точки зрения — «это не очень правильно», поскольку возрастает вероятность родить ребенка с физическими отклонениями или врожденными патологиями.

Заслуженный врач России объяснил, что такая ситуация сложилась из-за современных требований к российским женщинам. Так, горожанки получают высшее образование к 22–23 годам, после чего уходит немало времени на выстраивание карьеры. По его словам, одними призывами уже не обойтись.

«Я называю это ножницами между физиологией и желанием женщины социализироваться в обществе. Одного просвещения недостаточно. Надо создавать комплексные условия для того, чтобы женщина чувствовала себя более защищенной», — подчеркнул российский депутат.

Он напомнил, что в советское время студентки не боялись создавать семьи во время учебы, поскольку государство гарантировало им работу после обучения. Сегодня ситуация складывается ровным счетом наоборот. По его словам, многие работодатели ставят сотрудницам условия, предусматривающие запрет на выход в декрет.