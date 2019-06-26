Эколог назвала главные причины загрязнения Байкала

Мусор по берегам озера, многочисленные турбазы и туристы — все это привело к тому, что вода Байкала стала мутной и непригодной для питья, считает эксперт Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защите леса ОНФ, куратор проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.

«Искупаться в Байкале, и нахлебаться воды как в детстве», по мнению эколога, больше не получится.

«Раньше люди могли зачерпнуть котелком воду, и тут же приготовить на ней обед, но такого уже лет пять как нет. Пригодную воду сегодня можно набрать только на глубине и в заповедных местах — возле берега вода уже непрозрачная. Если раньше взрослый человек, заходя по шею, видел пальцы ног, то сейчас, заходя по колено, он видит муть — в озере плавают водоросли и вода сильно цветет», –прокомментировала Морозова газете ВЗГЛЯД сообщение ученых о том, что водам Байкала угрожает отравление токсинами.

По ее мнению, одним из основных загрязнителей озера являются Улан-Удэнские очистные сооружения. «Они устарели и требуют реконструкции, но из-за финансовых и юридических вопросов отремонтировать их не могут. В итоге в Байкал попадают отходы из Улан-Удэ, а также из местных рек», — рассказала эксперт.

Также, по словам Морозовой, на состоянии озера сказывается и обмеление, которое наблюдалось в Байкале несколько лет назад: «За последние несколько лет уровень воды более менее выровнялся, однако прогрев на мелководье привел к тому, что в озере размножилась патогенная микрофлора. Из-за буйного роста водорослей погибают главные санитары Байкала: байкальская губка и байкальский рачок эпишура. Экосистема Байкала настолько уникальная и настолько хрупкая, что когда на нее повысилась антропогенная нагрузка, она дала трещину».

Загрязняют самое глубокое озеро планеты и туристы.

«Многочисленные турбазы, которые появились там в последнее время не соблюдают санитарные требования. Туризм для местных жителей — это единственный способ выжить. Если раньше у них была возможность зарабатывать ловлей рыбы и лесным промыслом, то в последнее время появился запрет и на хождение в лес, и на вылов рыбы. Собирать дикоросы стало труднее, да и тайга за последние десять лет весьма обеднела», — считает эксперт.

Морозова подчеркнула, что отдохнуть на Байкале без ущерба экологии невозможно в принципе. По ее мнению, на заповедной территории возможно развитие исключительно экотуризма.

«В течение многих лет наш проект занимается сбором мусора на Байкале и если раньше мы работали с местными туристами, которые оставляли после себя горы отходов, то сейчас, после открытия границы с Монголией, возрос интерес к Байкалу у китайцев, что тоже сильно усугубляет экологическую ситуацию», — рассказала эколог.

Чтобы сохранить Байкал, начинать надо каждому приезжающему на озеро с себя, уверена эколог:«Если каждый турист увезет с озера свой пакет мусора, то Байкал ему скажет: большое спасибо».

Напомним, директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН сообщил, что увеличение концентрации токсинов в Байкале ведет к тому, что вода в озере скоро перестанет соответствовать санитарным нормам.