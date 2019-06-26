Не так сидят. За плохие условия в тюрьме выплатят компенсацию

Госдума начала сбор отзывов на законопроект о компенсации для заключенных за нарушение условий их содержания под стражей и в исправительных учреждениях. Как оказалось, именно такие жалобы чаще всего подают россияне в Европейский суд по правам человека . Сейчас на рассмотрении находится 750 подобных дел. Велика вероятность, что по каждому из них придется выплатить от 2000 до 10 000 евро. Но загладить оплошности тюрьмы можно и рублем.

Минюст предлагает внести изменения в Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Предполагается, что любой заключенный, недовольный условиями в тюрьме, сможет подать иск в суды рядом с казенным домом и потребовать компенсацию. Для ее получения нужен только факт нарушения норм и правильно оформленный иск. Заключенному достаточно возмутиться плохим питанием, тесной камерой или грязной душевой и грамотно изложить это в жалобе. Далее пройдет проверка, подтвердят факт нарушения, и пострадавший получит свои деньги. Долго и мучительно доказывать вину всех организаций и лиц, обязанных создавать благоприятные условия в местах лишения свободы, не придется.

Выплачивать компенсацию будут за счет казны РФ и сразу после принятия решения о ее присуждении. Есть еще пара приятных моментов для заключенных. Рассмотреть иск должны будут в минимальные сроки. При этом судьи будут обязаны придерживаться Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По сути, механизм разносторонне продуман. С одной стороны, заключенные в минимальные сроки получают гарантированную компенсацию. С другой стороны, сократится количество жалоб в ЕСПЧ и улучшится имидж России. А главное, сократятся расходы федерального бюджета. Компенсации, предусмотренные законопроектом, будут значительно меньше выплат по постановлениям Европейского суда.

Сейчас проект находится в стадии сбора отзывов и возможных предложений и уже включен в примерную программу весенней сессии Думы на июль.