В России интернет сравнили с ГУЛАГом

Интернет — это «цифровой ГУЛАГ», в который люди приходят добровольно. Такое мнение высказал президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук на конференции в рамках форума «Армия-2019».

«Что такое интернет? Это цифровой ГУЛАГ. Люди идут в эту "тюрьму" добровольно, без какого-либо принуждения, и такая вовлеченность в виртуальный мир наносит вред саморазвитию человека как творческой личности, способной создавать новые продукты и смыслы», — приводит слова Ковальчука РИА «Новости».

Ученый отметил, что интернет осуществляет своеобразный естественный отбор: с человеком достаточно поговорить 10 минут, чтобы понять, что он живет в виртуальном пространстве. После этого, по словам Ковальчука, такой человек уже никому не интересен.

При этом академик призвал менять систему образования, «воспитывать творческих и думающих людей», которые смогут конкурировать с искусственным интеллектом.