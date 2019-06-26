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В России интернет сравнили с ГУЛАГом 

Рамблер + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Интернет — это «цифровой ГУЛАГ», в который люди приходят добровольно. Такое мнение высказал президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук на конференции в рамках форума «Армия-2019».
«Что такое интернет? Это цифровой ГУЛАГ. Люди идут в эту "тюрьму" добровольно, без какого-либо принуждения, и такая вовлеченность в виртуальный мир наносит вред саморазвитию человека как творческой личности, способной создавать новые продукты и смыслы», — приводит слова Ковальчука РИА «Новости».
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Ученый отметил, что интернет осуществляет своеобразный естественный отбор: с человеком достаточно поговорить 10 минут, чтобы понять, что он живет в виртуальном пространстве. После этого, по словам Ковальчука, такой человек уже никому не интересен.
При этом академик призвал менять систему образования, «воспитывать творческих и думающих людей», которые смогут конкурировать с искусственным интеллектом.
«Через полтора — два десятка лет искусственный интеллект будет делать все, что создано в подлунном мире. Воспроизводить новое на базе известного знания он будет мгновенно… А то, чего нет, придумает только творческий ум», — сказал Ковальчук.
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Общество
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