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Глава Курчатовского института сравнил интернет с «цифровым ГУЛАГом» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Интернет — это своего рода "цифровой ГУЛАГ", в который люди приходят сами, добровольно ограничивая себя в творческом отношении к труду и жизни вообще, считает президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.
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"Что такое интернет? Это цифровой ГУЛАГ. Люди идут в эту "тюрьму" добровольно, без какого-либо принуждения, и такая вовлеченность в виртуальный мир наносит вред саморазвитию человека как творческой личности, способной создавать новые продукты и смыслы", — сказал Ковальчук в среду на конференции в рамках форума "Армия-2019".
По мнению ученого, сейчас "очень легко выбирать способных людей": "Достаточно поговорить с человеком пару минут, и если понятно, что он живет в виртуальном пространстве, то такой человек уже никому не интересен".
Интернет, считает Ковальчук, "провел своеобразный предварительный отбор".
Между тем сейчас нужно радикально менять систему образования, "воспитывать творческих, думающих людей", потому что через десять лет "90% специальностей будут не нужны, начиная с инженеров".
"Через полтора — два десятка лет искусственный интеллект будет делать все, что создано в подлунном мире. Воспроизводить новое на базе известного знания он будет мгновенно… А то, чего нет, придумает только творческий ум ", — полагает профессор.
Поэтому, по его оценке, система образования должна иметь крен в сторону формирования творческой элиты.
"Это главное дело", — констатировал Ковальчук.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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