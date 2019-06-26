Александр Рапопорт вспомнил, как «покорял Америку»

Актер и психотерапевт Александр Рапопорт в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как «покорял Америку». После того, как он отсидел четыре года в колонии в СССР по политической статье, его вызвал к себе участковый и предложил уехать из страны. Актер, у которого ничего не было за душой, собрал последние деньги, свою семью и покинул родину.

«На последние двести баксов я купил в Америке два абонемента в тренажерный зал для себя и жены Люси. Когда пришел домой, то у нас дома сидел приятель, который и помогал нам с переездом в США. Он тогда сказал: «Люся рассказывала, что вы психотерапевт». Но я не отчаивался. Понимаете, у меня очень узнаваемое лицо. В спортзале мне уже через неделю собрали три тысячи баксов на покупку автомобиля. Помогали не только русскоязычные, но и американцы», — вспомнил актер.

После этого Рапопорт устроился в такси. Буквально за несколько недель он, по собственному признанию, очаровал американцев.

«Они звонили в такси и говорили: „Нам нужен док“. Диспетчер переспрашивала: „Так вам нужен таксист или доктор?“ Те повторяли: „Нам нужен док“, — рассказал актёр.

Вскоре он попал в систему программы для эмигрировавших в Америку врачей-психиатров. Александр сдал экзамены, получил лицензию. И через какое-то время открыл в Америке собственную практику.