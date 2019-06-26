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Александр Рапопорт вспомнил, как «покорял Америку» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Кадр из сериала «Брак по завещанию»/ 24smi.org
Актер и психотерапевт Александр Рапопорт в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как «покорял Америку». После того, как он отсидел четыре года в колонии в СССР по политической статье, его вызвал к себе участковый и предложил уехать из страны. Актер, у которого ничего не было за душой, собрал последние деньги, свою семью и покинул родину.
«На последние двести баксов я купил в Америке два абонемента в тренажерный зал для себя и жены Люси. Когда пришел домой, то у нас дома сидел приятель, который и помогал нам с переездом в США. Он тогда сказал: «Люся рассказывала, что вы психотерапевт». Но я не отчаивался. Понимаете, у меня очень узнаваемое лицо. В спортзале мне уже через неделю собрали три тысячи баксов на покупку автомобиля. Помогали не только русскоязычные, но и американцы», — вспомнил актер.
После этого Рапопорт устроился в такси. Буквально за несколько недель он, по собственному признанию, очаровал американцев.
«Они звонили в такси и говорили: „Нам нужен док“. Диспетчер переспрашивала: „Так вам нужен таксист или доктор?“ Те повторяли: „Нам нужен док“, — рассказал актёр.
Вскоре он попал в систему программы для эмигрировавших в Америку врачей-психиатров. Александр сдал экзамены, получил лицензию. И через какое-то время открыл в Америке собственную практику.
»Вскоре через знакомых мне предложили сыграть в антрепризном спектакле. Я был счастлив. Я ведь всегда мечтал о карьере актера. Потом мне приснился сон, что якобы я умер и не успел реализовать себя в актерской профессии. Когда я очнулся, то просто пошел буром в этом направлении. Я забросил работу психиатра. Жаль папа не увидел моих работ в кино. А вот мама застала. Я помню подарил ей большой плакат, на котором было написано: «Мама, я это сделал!» — заявил актер.
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Общество , Шоу-бизнес , Александр Рапопорт , США
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