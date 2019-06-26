Выпускникам вручили торт с «надгробиями» 

Девятиклассники красноярской школы №143 в честь выпускного получили в подарок по куску торта, который был украшен фотографиями школьников в виде «надгробий». В учебном заведении уверяют, что презент ученикам понравился.
Информация о необычном подарке впервые появилась 25 июня в сообществе «Типичный Красноярск» «ВКонтакте». На опубликованном снимке видны куски кондитерского изделия, которые украшают фотографии учеников по форме, напоминающие надгробия.
«Хороший выпускной и тортики интересные», — говорится в подписи к посту.
ВКонтакте
На публикацию бурно отреагировали подписчики группы.
«Да реально надгробия же)) полос черных не хватает разве что», — заявил Андрей Емельянов (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Ужас!» — отметила Оксана Петрова.
«Вот крутяк свои фотки жрать.. Я бы такой тортик по физиям училок и родителей размазала», — резко подчеркнула Alisa Lisova.
По данным РИА Новости, идея сделать необычный презент принадлежит родителям школьников. При этом «АиФ в Красноярске» удалось связаться с представителями администрации школы, которые отметили, что ученикам торт понравился и никаких негативных ассоциаций у учеников не возникло.