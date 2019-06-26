Выпускникам вручили торт с «надгробиями»

Девятиклассники красноярской школы №143 в честь выпускного получили в подарок по куску торта, который был украшен фотографиями школьников в виде «надгробий». В учебном заведении уверяют, что презент ученикам понравился.

Информация о необычном подарке впервые появилась 25 июня в сообществе «Типичный Красноярск» «ВКонтакте». На опубликованном снимке видны куски кондитерского изделия, которые украшают фотографии учеников по форме, напоминающие надгробия.

«Хороший выпускной и тортики интересные», — говорится в подписи к посту.

ВКонтакте

На публикацию бурно отреагировали подписчики группы.

«Да реально надгробия же)) полос черных не хватает разве что», — заявил Андрей Емельянов (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Ужас!» — отметила Оксана Петрова.

«Вот крутяк свои фотки жрать.. Я бы такой тортик по физиям училок и родителей размазала», — резко подчеркнула Alisa Lisova.