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РПЦ призвала закрепить права человеческого эмбриона 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В РПЦ призвали защищать права человеческого эмбриона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
"Аборт на любом сроке беременности является убийством человека", — говорится в документе.
В тексте также отметили недопустимость научных экспериментов с эмбрионами, в частности искусственное оплодотворение (ЭКО).
Ранее сообщалось, что в РПЦ покаялись за толерантное отношение к алкоголю.
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