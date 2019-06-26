РПЦ призвала закрепить права человеческого эмбриона

РПЦ призвали защищать права человеческого эмбриона. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.

"Аборт на любом сроке беременности является убийством человека", — говорится в документе.

В тексте также отметили недопустимость научных экспериментов с эмбрионами, в частности искусственное оплодотворение (ЭКО).

Ранее сообщалось, что в РПЦ покаялись за толерантное отношение к алкоголю.