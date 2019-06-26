Совфед снял запрет на выращивание наркосодержащих растений

Совет Федерации отменил запрет на выращивание наркосодержащих растений, но только в том случае, если это необходимо для производства обезболивающих для медицины и ветеринарии. Решение был принято на пленарном заседании 26 июня.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Каграманян отметил, что закон был подготовлен кабмином для реализации Указа Президента «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в части доведения до 90% к 2018 году объёма производства отечественных лекарств по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В документе сказано, что для осуществления государственного контроля за культивированием подобных растений, предполагается установить государственную монополию на их выращивание. Правом на осуществление культивирования в указанных целях, а также культивирования опийного мака в промышленных целях наделяются государственные унитарные предприятия, имущество которых находится в федеральной собственности, при наличии лицензии на указанный вид деятельности.

Правительство РФ наделяется полномочием по определению сортов наркосодержащих растений, разрешённых для культивирования и для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся поправки в Уголовный кодекс, предполагающие ответственность за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии.

Предлагается взимать штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 1 года либо в виде обязательных работ на срок до 360 часов с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет или без такового.