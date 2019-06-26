Совфед одобрил закон о паломнической деятельности в России

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и закрепляющий исключительное право на осуществление паломнической деятельности за религиозными организациями.

Предлагаемые изменения вносятся в федеральные законы "Об основах туристской деятельности в РФ" и "О свободе совести и о религиозных объединениях". Документ регулирует отношения, связанные с осуществлением паломнической деятельности.

Закон определяет, что паломник — это физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории РФ и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка). При этом паломники вправе совершать и организовывать собственные поездки непосредственно или через религиозные организации.

Под паломнической деятельностью предлагается понимать деятельность религиозных объединений по организации паломнических поездок, включая планирование размещения, питания, транспортного обслуживания и сопровождения паломников, а также по установлению, поддержанию и развитию международных связей и контактов в целях организации таких поездок. Исключительное право осуществлять паломническую деятельность предоставляется религиозным организациям. При этом определяется, что паломническая деятельность может осуществляться на возмездной и безвозмездной основе, с привлечением или без привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на осуществление туроператорской или турагентской деятельности.

С учетом изменений в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" его действие не будет распространяться на паломническую деятельность и на совершение и организацию паломниками собственных поездок. Одновременно закон устанавливает особенности посещения туристами объектов показа, включая места паломничества, принадлежащих религиозной организации. Также закрепляется право такого объединения или созданной им организации заключить с туроператором соглашение, определяющее условия организации посещения туристами названных объектов и оказания услуг экскурсоводов или гидов-переводчиков.

Закон в случае подписания президентом вступит в силу через 120 дней после официального опубликования.