Лечился от гомосексуализма: Известный ведущий сделал каминг-аут

Павел Лобков — гомосексуалист, и пытался от этого лечиться. Об этом сам журналист рассказал сайту фонда СПИД. Центр.

В середине 1980-х 17-летний ленинградец Лобков придерживался «общего представления», что гомосексуализм является болезнью.

По этой причине он обратился в один из первых «легальных кабинетов сексологии» — так называемую семейную консультацию, которая открылась неподалеку от дома его родителей. Оттуда Лобкова перенаправили к врачу Борису Аронову в 3-й психоневрологический диспансер.

«Доктор еврейского вида сказал, что будут вырабатывать у меня отвращение к мужскому полу», — рассказал журналист.

Доктор Аронов предложил пациенту в сочинении описать процесс знакомства и секса с мужчинами. Лобков написал о знакомстве с юношей на пляже и «сладостном процессе» с ним в недостроенном «сортире».