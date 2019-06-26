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Лечился от гомосексуализма: Известный ведущий сделал каминг-аут 

Рамблер + ещё 2 17 минут назад
Павел Лобков — гомосексуалист, и пытался от этого лечиться. Об этом сам журналист рассказал сайту фонда СПИД. Центр.
В середине 1980-х 17-летний ленинградец Лобков придерживался «общего представления», что гомосексуализм является болезнью.
По этой причине он обратился в один из первых «легальных кабинетов сексологии» — так называемую семейную консультацию, которая открылась неподалеку от дома его родителей. Оттуда Лобкова перенаправили к врачу Борису Аронову в 3-й психоневрологический диспансер.
«Доктор еврейского вида сказал, что будут вырабатывать у меня отвращение к мужскому полу», — рассказал журналист.
Доктор Аронов предложил пациенту в сочинении описать процесс знакомства и секса с мужчинами. Лобков написал о знакомстве с юношей на пляже и «сладостном процессе» с ним в недостроенном «сортире».
После этого врач прибег к гипнозу, а Лобков притворился, что вошел в него, в гипноз, «чтобы не мучить старика». По окончании сеанса Аронов передал пациента другому врачу, женщине, а та дала ему книги Зигмунда Фрейда и других психиатров и посоветовала «жить, как живешь». Некоторое время спустя она сняла Лобкова с учета.
Комментарии90
Общество , Видео , Зигмунд Фрейд , Павел Лобков
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