Нынешняя неделя будет насыщена «большой геополитикой». Прежде всего, в связи с предстоящим в ее конце саммитом «большой двадцатки» в японской Осаке. В эти дни мы много услышим об «интересах России». О том, где их удалось отстоять, а где еще только предстоит. Однако обыватель нынче прагматичен. И в голове у него все чаще возникает вопрос: «Ну а мне-то что с этого»? Где, мол, мои дивиденды от того, что мы там отстояли?
В начале недели прошла трехсторонняя встреча в Иерусалиме секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и советником по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабатом. Многие, в том числе западные эксперты, говорят о ней как о «беспрецедентном дипломатическом