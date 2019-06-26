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В России изменилось отношение к Украине 

Газета.Ru + ещё 2 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В России стали лучше относиться к Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Как отмечается, 38% жителей России положительно относятся к украинскому государству, раньше этот показатель был несколько ниже — 34%.
Негативно к Украине относятся 48% респондентов, в то время как до этого отрицательные чувства к стране испытывали 56% россиян.
При этом уменьшилось количество россиян которые положительно относятся к США и ЕС — с 34% до 31% и с 42% до 37% соответственно.
В опросе приняли участие 1616 совершеннолетних россиян из 137 населенных пунктов 50 субъектов России.
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Общество , Конфликты , Социология , Украина , ЕС , Левада-центр
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