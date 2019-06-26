В России изменилось отношение к Украине

России стали лучше относиться к Украине . Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра"

Как отмечается, 38% жителей России положительно относятся к украинскому государству, раньше этот показатель был несколько ниже — 34%.

Негативно к Украине относятся 48% респондентов, в то время как до этого отрицательные чувства к стране испытывали 56% россиян.

При этом уменьшилось количество россиян которые положительно относятся к США и ЕС — с 34% до 31% и с 42% до 37% соответственно.

В опросе приняли участие 1616 совершеннолетних россиян из 137 населенных пунктов 50 субъектов России.