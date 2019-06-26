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Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с Британией 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория допустила, что ее родные могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери. Об этом она рассказала «Известиям».
Женщина не исключает, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль было инсценировкой и они согласились на участие в этом добровольно.
«Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды», — сказала Скрипаль.
Родственники Скрипалей до сих пор не знают, где они находятся. Племянница экс-полковника считает, что их содержат в разных местах и постоянно контролируют. По ее словам, 9 мая Скрипаль прислал ей голосовое сообщение, в начале которого слышно, как он спрашивает у кого-то разрешение на отправку на английском языке.
Виктория Скрипаль опасается, что Британия будет удерживать ее родственников и не допускать к ним российских представителей в течение долгих лет.
4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего — Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Москва отвергает все обвинения Лондона.
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Общество , Юлия Скрипаль , Сергей Скрипаль , Анатолий Чепига , Виктория Скрипаль , Александр Мишкин , ГРУ , газета "Известия" , Москва , Великобритания
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