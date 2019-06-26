Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с Британией

Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Виктория допустила, что ее родные могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери. Об этом она рассказала «Известиям».

Женщина не исключает, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль было инсценировкой и они согласились на участие в этом добровольно.

«Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды», — сказала Скрипаль.

Родственники Скрипалей до сих пор не знают, где они находятся. Племянница экс-полковника считает, что их содержат в разных местах и постоянно контролируют. По ее словам, 9 мая Скрипаль прислал ей голосовое сообщение, в начале которого слышно, как он спрашивает у кого-то разрешение на отправку на английском языке.

Виктория Скрипаль опасается, что Британия будет удерживать ее родственников и не допускать к ним российских представителей в течение долгих лет.