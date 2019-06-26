Ушел из жизни актер Валерий Харченко

Актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года. Жизнь советского и российского артиста унесла продолжительная болезнь. Его не стало вечером 25 июня.

О кончине Валерия Харченко сообщил «Пятый канал». По имеющимся данным, в минувший вторник актер почувствовал себя плохо. Его жена обратилась за помощью медиков, однако приехавшая скорая не смогла спасти Харченко.

Валерий Харченко родился в Харьковской области. Выпускник режиссерского факультета ВГИКа 1971 года, он принимал участие в создании нескольких десятков кинолент. Ему удалось поработать вместе с Андреем Тарковским на съемках фильма «Зеркало».

Зрителям он запомнился своими ролями в «Зарубках на память», «У озера», «Юность Петра» и других кинолентах. Как режиссер выпустил в свет 17 кинопродуктов, в том числе и для телевидения. В 2002 году получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Последние годы Валерий Харченко провел в доме ветеранов кино.

О дате похорон и церемонии прощания с артистом не сообщается.