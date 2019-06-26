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Ушел из жизни актер Валерий Харченко 

360tv.ru + ещё 17 3 часа назад
Фото: www.filmpro.ru
Актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года. Жизнь советского и российского артиста унесла продолжительная болезнь. Его не стало вечером 25 июня.
О кончине Валерия Харченко сообщил «Пятый канал». По имеющимся данным, в минувший вторник актер почувствовал себя плохо. Его жена обратилась за помощью медиков, однако приехавшая скорая не смогла спасти Харченко.
Валерий Харченко родился в Харьковской области. Выпускник режиссерского факультета ВГИКа 1971 года, он принимал участие в создании нескольких десятков кинолент. Ему удалось поработать вместе с Андреем Тарковским на съемках фильма «Зеркало».
Зрителям он запомнился своими ролями в «Зарубках на память», «У озера», «Юность Петра» и других кинолентах. Как режиссер выпустил в свет 17 кинопродуктов, в том числе и для телевидения. В 2002 году получил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
Последние годы Валерий Харченко провел в доме ветеранов кино.
О дате похорон и церемонии прощания с артистом не сообщается.
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Общество , Валерий Харченко , Андрей Тарковский
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