В Госдуме обсудили Стандарт комплексного развития территорий

Открывая заседание, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что за обсуждением Стандарта последуют законодательные решения.

"Наша задача, обсуждая вопросы развития городов, выйти на решения, которые будут основой законодательных изменений в этой сфере. Старая, до сих пор действующая нормативная база была разработана в 1960-х годах. Она требует скорейшего изменения", — сказал Володин.

Генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник отметил, что внедрение Стандарта комплексного развития территорий в России происходит с некоторым опозданием от других стран мира. По его словам, скорейшее принятие Стандарта поможет жителям России обрести новое качество жизни.

Партнер КБ Стрелка Алексей Муратов по итогам заседания рассказал, что после внедрения документа потребуется активизировать процесс его опытного применения на разных площадках в разных регионах.

Стандарт комплексного развития территорий — первый в России документ, созданный для развития городов на основе актуальных требований и запросов горожан. Проект предназначен для всех 1114 городов России и систематизирует опыт по комплексному развитию территории и созданию комфортной городской среды.